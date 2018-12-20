滙豐、中銀及渣打維持最優惠利率不變

恒生銀行(00011)宣布，該行的港元最優惠年利率維持於5.125厘，港元儲蓄存款年利率亦維持0.125厘不變。



【15:30】渣打香港宣布，最優惠貸款利率(P)維持5.375厘不變。港元儲蓄戶口利率亦維持於0.125厘。



【14:36】滙豐及中銀維持最優惠利率不變

中國銀行(香港)(02388)宣布，該行港元最優惠利率(P)及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為5.125厘及0.125厘，為繼滙豐銀行之後，第二間大行宣布利率不變。





【13:18】滙豐維持最優惠利率不變 分析指港銀設定客戶利率更謹慎

滙豐銀行公布，維持最優惠利率(P)為5.125厘。有分析指，自從8月達到峰值以來，香港二手樓價已下跌6.9%，抵押貸款市場競爭激烈，加上近期信貸需求疲弱，使銀行在設定客戶利率方面更加謹慎。



有市場人士則猜測，由於中小型銀行資金成本上升，有同業更推出活期息逾2厘搶存款，資金壓力甚大，不排除會有細行脫離大隊，自行加息。



美國加息後，港元拆息今日(周四)幾全線下跌。財資市場公會資料顯示，1個月期息中止17日連升，最新報2.35厘，按日跌4點子，惟息口仍高於9月港銀宣布加息時水平；橫跨年結的2周期息則跌3點子至2.53厘。



港元匯價低見7.8314，於約12時報7.8286。



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