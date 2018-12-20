科技商機：圖片分享平台Pinterest擬明年4月IPO

消息人士透露，圖片分享平台Pinterest正在與投行進行接觸，以選定公司首次公開集資(IPO)的承銷商，該企業最快明年4月於美國進行IPO，估值或逾120億美元(約936億港元)



此外，該企業亦正與多間銀行砌商，考慮讓公司在IPO前先獲得約5億美元的銀行授信。而CNBC早前的報道指，Pinterest今年的營業額有望增長一倍，達到近10億美元，估值為130億至150億美元。今年9月，該企業宣布月活躍訪問用戶達到2.5億人，高於去年同期的2億人。



該平台在移動廣告方面尤成功，成為了更受時尚和美容大品牌歡迎的平台，可以在該公司每月2.5億活躍用戶面前搶佔先機。Pinterest用戶可以把他們喜歡的東西Pin到網上，他們的朋友和追隨者可以查看清單，如食譜、服裝、家居用品和旅遊目的地。



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