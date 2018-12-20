樓價UPDATES︰大圍美城苑兩房戶跌穿400萬

近月樓價回落，加上新居屋向隅客重投二手市場，帶動細價樓交投，大圍、屯門區均受惠。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鰂魚涌康怡花園G座低層13室，實用面積596方呎，屬三房間隔，業主以20,000港元將單位租出，呎租33.6元。據悉，該類三房單位於年中旺季時曾以23,000至26,000元租出。



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九龍區

●將軍澳海翩匯5座低層E室，實用面積505方呎，採兩房間隔，外望園景，議價後以770萬元成交，實用呎價15,248元。



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新界區

●大圍美城苑C座低層01室，實用面積381方呎，屬兩房間隔，議價後以自由市場價398萬元沽，實用呎價10,446元。



●屯門綠怡居8座低層H室，實用面積482方呎，屬兩房間隔，由叫價490萬元減至458萬元沽，實用呎價9,502元。



●東涌映灣園15座中層F室，實用面積563方呎，今年10月由758萬元開始減價，最近減至606萬元，後獲兩組買家同時爭購，原業主隨即反價至613萬元沽出單位。



●荃灣環宇海灣7座高層F室，實用面積約663方呎，單位原叫價1,050萬元，經議價後大減112萬元，最後以938萬元沽出。



●嘉湖山莊麗湖居8座中層F室，實用面積442方呎，業主原屬意放賣，惟現時買家還價水平未達意向，遂轉賣為租，月租叫價12,000元，近日議價至10,000元租出。



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