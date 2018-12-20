保監局：本地初創保險公司獲快速通道授權

保險業監管局(保監局)宣布，向一間持有和使用全數碼分銷渠道的新保險公司，發出首個快速通道(Fast Track)授權，標誌香港保險科技發展的一個重要里程碑。



保監局行政總監張雲正表示，首間經快速通道獲得授權的虛擬保險公司是一間本地初創企業，有意透過特定數碼分銷渠道提供結構簡單、保障成份高及保費低廉的產品，當中不涉及任何保險中介人。



他續稱，當局正密切審視數個快速通道申請，待準備就緒後將會發出新授權。



保監局於2017年9月推出快速通道，為尋求使用全數碼分銷渠道的申請人提供一條專隊(即相對其他保險授權申請較為快速和精簡的流程)。快速通道授權申請人必須擁有一套創新和穩健的商業模式，並能夠符合現時所有有關償付能力、資本和本地資產的要求。



保泰人壽保險(Bowtie)承認，為香港首個獲保監局透過快速通道發放虛擬保險牌照的香港公司，提供人壽及醫療保障，客戶可在網上自行投保，無須中介人參與。在保險公司香港永明金融有限公司、香港X科技基金和天使投資者的支持下，Bowtie在A輪融資中籌集2.34億元。

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