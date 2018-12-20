【即市分析】海螺水泥翻身與否睇呢個消息...

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：內地樓市持續未見起色，資金憂慮新建住屋勢頭放慢，影響水泥需求，故見近幾個月水泥股沽壓未消，龍頭海螺水泥(00914)即市就跌4%，短期若失守前低位37元，跌勢料進一步加劇。



睇番海螺水泥第3季業績表現不俗，收入及純利按年分別大幅增長76%及1.5倍，符合預期，不過考慮到內地經濟受中美貿戰打擊非淺，投資者憂慮明年水泥價格將以下跌為主，故見海螺水泥股價自今年8月起一直反覆尋底，確實不無道理。



此外，繼大行高盛早前將海螺水泥目標價由44元下調至34元，評級由「中性」降至「沽售」後，另一大行瑞信近日亦將其目標價下調至35元，續予「跑輸大市」評級，似乎眾大行都唔多睇好集團以至行業前景。



策略上，集團股價反覆下跌之勢未停，現價失守全部主要平均線，走勢利淡，未來股價視乎中央經濟工作會議或有利好水泥基建消息出台，否則股價都係無運行居多。

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