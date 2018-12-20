聯儲加息：代理料P按明年將主導市場

儘管美國年內第4度加息，惟滙豐銀行維持最優惠利率(P)5.125厘，中原按揭經紀董事總經理王美鳳認為，大型銀行有較大存款基礎，加息壓力不大。至於中小型銀行近期頻頻上調定期存款利息，不排除會自行加P，上調幅度約0.125厘，料明年按揭息率會維持3厘以下。



即使中小銀行最終未有調高P，她估計銀行明年仍有機會調整按揭計劃，藉此提高新做按揭利率，亦有機會輕微削現金回贈，以保持按揭業務的盈利能力，減低資金成本壓力，直言明年銀行打「減價戰」機會不大。



她建議有意入市的市民優先考慮選用最優惠利率按揭(P按)，因為P按的實際按息為2.375厘，較拆息按揭(H按)低0.1厘，長遠而言更有「慳息」效果，相信P按明年將重返市場主導。



市場一直憂慮香港加息對樓價下行壓力的影響，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，按揭市佔第一的滙豐銀行宣布不加息，將為樓市帶來正面影響。



惟中美貿易戰帶來的不穩定因素仍為樓市最大隱憂，同時政府「絕不減辣」信號相當明確，料樓價明年首季仍有下行壓力。但隨發展商「接受現實」開始減價速銷新盤，估明年會呈「價跌量增」局面令樓價回穩，



另外，中原按揭代理早前委託港大民意調查中心進行調查，發現有超過6成計劃置業的市民認為香港加息對影響入市意欲不大，另有5成人估明年樓價會繼跌。



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