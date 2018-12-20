【即市分析】騰訊暫只宜短炒上落

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：近日市場有傳內地網絡遊戲恢復審批，雖然騰訊控股(00700)表示未有聽說相關消息，惟仍帶動股價今早(周四)一度向上，即市高位曾見305元，現則回軟報302.4元。



內地加強遊戲行業監管，今年3月起更停止審批新遊戲上市，令騰訊遊戲業務面臨青黃不接，加上年初大股東減持及科技股捱沽的消息，拖累其股價由歷史高位476.6元，跌至低位見251.4元。直至集團早前公布之第3季業績勝預期，令市場對其遊戲業務的憂慮降溫，近月始見喘穩回升。



若然今次網遊恢復審批的消息屬實，對於騰訊而言無疑為一大利好消息，股價短線有望重拾升勢。不過，科技股氣氛對比去年大牛市時已大相逕庭，騰訊能否重現去年強勢難寄厚望。有意跟炒呢轉消息的投資者，暫時只宜小注，待升穿上次高位兼降軌阻力約328元，再加注未遲，50日線292元為主要支持所在不容有失。

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