【即市分析】人行另類放水　內銀股點解唔升？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：內地人民銀行昨日(周三)設置定向中期借貸便利(TMLF)，根據金融機構對小微企業、民營企業貸款增長情況，向其提供長期穩定資金來源。TMLF的操作利率比中期借貸便利(MLF)利率優惠15個基點，且期限較長，被市場解讀為定向降息。不過，即市內銀股集體下挫，農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)均跌逾1%。



銀行借貸時須根據風險設定利率，民企及小微企的信用風險較高，借貸利率亦相對較高，部分企業無法負擔，造成融資難及貴的困境。TMLF旨在降低銀行借予小微企及民企的資金成本，增加銀行的放貸積極性，紓緩相關企業的融資困境。



此舉等於釋出內銀對小微民企增加放貸的訊號，從TMLF獲得的利率優惠雖可彌補銀行部分風險成本，但畢竟小微企融資難的問題，在於風險承擔能力較低，故這次針對民企放水的措施，反再次令市場關注銀行整體貸款質素的問題，故見內銀股暫未能受惠相關消息，建議還是靠邊站。

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