跌市非只因加息！市場四大理由更不滿

外國傳媒報道，從股市表現來看，投資者似乎不喜歡聯儲局主席鮑威爾在今年最後一次議息會議上的信息，但最觸怒市場的或許不是加息！



【原因一：不聽市場】

DWS美洲固定收益聯席主管Greg Staples說：「聯儲局的意思是，它會傾聽市場的聲音，尊重市場，但不會被市場左右。」



【原因二：低估挑戰】

Columbia Threadneedle基金經理Gene Tannuzzo認為，另一個擔憂是，聯儲局的利率預測下調得還不夠，他們低估了未來的經濟增長挑戰，現實是市場不贊同他們對增長的展望。



【原因三：繼續縮表】

管理資金規模高達3050億美元的投資服務公司Guggenheim Partners首席投資主管Scott Minerd則警告，股市重挫是因鮑威爾在收縮資產負債表(簡稱「縮表」)方面明顯缺乏靈活性。當鮑威爾談到他不會考慮放慢縮表步伐時，市場受到了嚴重打擊，儘管相對於調整利率，縮表的技術性質更強，但資產負債表近來引起了投資者更大關注。



【原因四：二人不和】

蒙特利爾銀行分析員Be​​n Jeffery認為，美國總統特朗普最近在Twitter的「停加息」留言惹起市場高度關注，結果聯儲局仍加息，讓很多人第一時間就會想到特朗普與鮑威爾不咬弦。

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