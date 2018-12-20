樓價UPDATES：海翩滙業主「啃稅」止賺沽貨

樓市前景不明朗，再有業主不惜「啃稅」止賺沽貨，將軍澳海翩滙錄辣招盤成交，扣除額外印花稅後，原業主帳面仍賺約137萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●淺水灣赫蘭道6號一個實用面積2,691方呎單位，四房雙套房間隔，以每月租金13萬元租出，實用呎租48.3元。



●港島南貝沙灣4期8座高層A室，實用面積1,052方呎，三房套房間隔，以2,900萬元易手，實用呎價27,567元。



●鴨脷洲海怡半島23座高層A室，兩房套房間隔，實用面積590方呎，減租4,000元，以2.2萬元租出，實用呎租37.3元。



●鰂魚涌逸樺園2座中層E室，實用面積896方呎，三房套房間隔，減租1,000元或約2%，以47,000元租出，實用呎租52.5元。



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九龍區



●將軍澳海翩滙5座低層E室，實用面積505方呎，兩房間隔，以770萬元成交，實用呎價15,248元，原業主持貨兩年多，扣除額外印花稅後帳面獲利137萬元。



●茶果嶺麗港城7座高層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，累減140萬元，以660萬元易手，實用呎價12,766元，低市價約13%。



●將軍澳首都3座中層RC室，實用面積680方呎，三房套房間隔，減價50萬或約6%，以750萬元成交，實用呎價11,029元。



●紅磡環海‧東岸1C座中層D室，實用面積230方呎，開放式間隔，減租3,000元，成交月租1萬元，實用呎租43.5元。



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新界區



●粉嶺花都廣場6座高層H室，實用面積392方呎，兩房間隔，以523萬元易手，實用呎價13,342元。



●馬鞍山薈朗1座低層B03室，實用面積256方呎，開放式間隔，以10,000元租出，實用呎租39.1元。



●荃灣綠悠軒1座中層C室，實用面積612方呎，三房套房間隔，減租6%，成交月租16,000元，實用呎租26.1元。



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