新股專輯︰傳未有盈利生科公司Stealth棄港　改美國上市

外媒引述消息人士報道，美國未有盈利生物科技公司Stealth BioTherapeutics已放棄在港首次公開招股(IPO)的計劃，並將於明年改道到美國上市。



據披露易顯示，Stealth BioTherapeutics今年7月3日向聯交所遞交主板上市申請。據初步招股文件，該公司主要研發與線粒體功能失調相關疾病的新型療法，有5項臨床在研項目，其中一項正進行三期臨床試驗。富瑞及中銀國際為聯席保薦人。



文件又指，該公司未商業化任何產品，因此過往期內並無產生任何產品銷售的收益，於今年首季則因公平值變動及銀行利息產生約12.2萬美元收入；研發開支總額達1,329.96萬美元；按年減少4.12%。



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