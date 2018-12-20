【即市分析】中資航空股準備「降落」

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：這邊廂人民銀行就設置定向中期借貸便利(TMLF)，市場理解為間接定向降息，那邊廂美國聯儲局宣布加息0.25厘。在息差持續擴闊下，資金必然選擇流向高息的美元，在岸人民幣(CNY)即市曾見6.91水平，一眾人仔受累股睇怕都係無運行，中資航空股今轉可能都要齊齊「降落」！



從基本面睇，中美貿易戰持續，本來內地民眾對外遊需求會否下降已成不明朗因素，加上如今人行似有意放水穩經濟，自然更不利人民幣中線前景。資本開支以美元為主的中資航空股，基本上已消化今轉油價走低的正面影響，未來須關注匯兌虧損況。



板塊中，中國國航(00753)、中國南方航空(01055)及中國東方航空(00670)即市股價分別跌2至5%不等，再睇埋三股日線圖走勢皆已破位而落，失守短期支持位，策略宜沽不宜買。

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