科技商機：明年「獨角獸」IPO料成為市場焦點

據Dealogic數據顯示，今年有38家科技獨角獸(估值達到或超過10億美元的初創企業)在美國上市，是2000年互聯網泡沫之後最多的一年。目前市場估計，明年將是獨角獸首次公開集資(IPO)的大年，包括Uber、Lyft、Slack，以及Airbnb等均計劃在明年進行IPO。



今年不少中國初創公司在美國上市，包括在線娛樂服務平台愛奇藝和中國電子商務公司拼多多，兩者上市至今分別較招股價跌13%及升17%。目前這38隻獨角獸上市至今股價較招股價平均升8%，跑贏標指，市場相信明年上市的科技獨角獸表現會良好。



今年獨角獸的IPO大贏家之一是電子簽名技術公司DocuSign。回顧今年4月，該公司以每股29美元上市，周三(12月19日)收報41.1美元，較招股價升逾41%。



為人熟悉的獨角獸Dropbox於今年3月上市，當時IPO定價高於最初預期，為21美元，上市至今較招股價雖僅上漲了約2.6%，但仍跑贏大市。

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