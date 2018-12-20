歐股跌幅擴大　銀行及礦業股重挫

歐股主要指數早段續跌，英國富時100指數跌1.54%，報6,661點；德國DAX指數跌1.59%，報10,595點；法國CAC指數跌1.63%，報4,699點。



銀行股普遍下挫，傳員工爆「逃亡潮」的德意志銀行跌4.52%；德國商業銀行跌3.41%；法國農業信貸銀行跌2.48%；法國興業銀行跌2.37%；渣打倫敦股價亦挫2.25%。



礦業股暴跌，Randgold Resources跌4.38%；智利銅礦公司Antofagasta跌3.41%；必和必拓跌2.9%；英美資源集團跌2.9%；力拓集團(Rio Tino)跌2.43%。



個股方面，嘉年華遊輪集團宣布，計劃到2030年時，將整個船隊的碳排放率降低40%；該公司股價急挫5.24%。





【16:05】聯儲局宣布加息後，環球股市普跌，日股瀉近3%。歐股主要指數周四(20日)大幅低開，英國富時100指低開1.47%，報6,666點；德國DAX指數低開1.32%，報10,624點；法國CAC指數低開1.57%，報4,702點。



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