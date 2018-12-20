【市後重點睇】圓匯急升至111　道期跌逾160點

美匯指數急回至96.6水平；避險情緒升溫，圓匯升破112關，高見111.8；歐元兌美元升上1.14；英鎊報1.265。港匯報企7.82。離岸人民幣(CNH)反覆處6.90。金價高見1,248美元。布油報56.2美元，紐油報47.05美元。道指期貨跌逾160點。



●市後關注點

-17:30 英國11月零售銷售

-20:00 英倫銀行(英國央行)公布議息結果

-21:30 美國12月15日當周首次申請失業救濟人數，12月費城聯儲製造業指數

-23:30 美國能源信息署(EIA)發布天然氣庫存



●恒生指數全日收跌241點或0.94%，報25,623點。http://bit.ly/2LtAArV



●A股快報：滬綜指收報2,536點，跌13點或0.52%。http://bit.ly/2Gx93qR

-傳上海自貿新區選址臨港。http://bit.ly/2QGMK6D



●亞洲股市：日股收挫595點，跌幅為全球最大；消費股沽壓龐大。http://bit.ly/2CniCnV



-日本維持貨幣政策不變，分析指央行別無選擇。http://bit.ly/2V0X1ZI



●歐股早段偏軟，英、德、法股分別低開1.47%、1.32%及1.57%。http://bit.ly/2EIfWUq



●【大師午間教路】本月料守得住二萬五。http://bit.ly/2AhsoXB



●【股匯攻略】A股拾級而落，未宜撈底。http://bit.ly/2GuQq6T



●【即市分析】

-騰訊暫只宜短炒上落。http://bit.ly/2Ltp5k6

-海螺水泥翻身與否睇呢個消息...http://bit.ly/2T3rtRr



●金管局上調基本利率至2.75厘。http://bit.ly/2CngFIi

-金管局︰全球金融環境存不確定性，要做好風險管理。http://bit.ly/2R3lMph

-滙豐、中銀及渣打維持最優惠利率不變。http://bit.ly/2ExNsMa



●聯儲加息：

-黃詠欣料明年上半年實際按息在3厘內。http://bit.ly/2CopRfn

-大鴻輝料投資物業市場續淡靜。http://bit.ly/2rJddS8

-代理料P按明年將主導市場。http://bit.ly/2CnTAoH

-湯文亮料港樓繼續跌。http://bit.ly/2SaetJx

-吳龍飛料明年樓價回落兩成。http://bit.ly/2SUXOJS



●公司通告：

-申洲國際每手買賣單位拆細至100股。http://bit.ly/2UUjiZk

-海航科技投資發盈警。http://bit.ly/2GtColJ



●保監局：本地初創保險公司獲快速通道授權。http://bit.ly/2EEZmoi



●科技商機：

-三星全新平板被指抄襲Surface。http://bit.ly/2EF7QMe

-圖片分享平台Pinterest擬明年4月IPO。http://bit.ly/2LszQ6y



●新盤專輯：

-愉景灣意堤料明年初登場。http://bit.ly/2Sb9Jn9

-凱滙2期暫錄逾1300票，超購2.8倍。http://bit.ly/2LrUfZj

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