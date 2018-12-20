【fb直播】加息震散港股？聽沈振盈點講！

美國聯儲局加息0.25厘，2019年加息次數預計由3次降到2次，但會後聲明比市場預期「鷹」，隔晚美股先升後大跌，港股周四(20日)亦下試25,400點，餘波未了？



議息後金價向下，大師成日叫買金，入貨好時機？同日香港地產股亦大幅回吐，但樓市前景茫茫，咪貪平入貨？



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