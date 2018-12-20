【今日破位表】破低股大增　藥股齊插水

聯儲局一如預期加息四分一厘，隔晚美股全線受壓，拖累港股跟隨向下。恒指日內最多跌448點至25,416點，終收報25,625點，跌241點，成交額685億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有12隻，股價創52周新低的股份達174隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



除宣布加息外，聯儲局亦調低美國今明兩年的經濟增長預期，且將明年加息次數預期由3次降至2次。環球以至香港經濟前景惹憂，港銀股今日見沽壓，其中恒生銀行(00011)及東亞銀行(00023)均告破底。



市場氣氛轉淡下，內地降藥價等利淡因素繼續發酵，醫藥股普遍捱沽。兩隻藍籌藥股中國生物製藥股(01177)及石藥集團(01093)齊齊破底，石藥同時為表現最差藍籌股，日內創下10.68元的52周新低，收報10.86元，跌4.5%。另尚有一堆藥股亦紛紛破底，包括復星醫藥(02196)、三生製藥(01530)、綠葉製藥(02186)及康臣葯業(01681)等等。

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