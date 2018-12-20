【深度解構】日本股市見熊與你何干？恐衰到2020年

外國傳媒報道，日本股市周四(12月20日)大跌近3%，其中，東證指數更一下子步入熊市，往績預示可能遠未跌完，更恐預示着全球股市仍有另一波跌浪。當中，美股或在2019年中前正式由高位累瀉兩成，最快明年第4季才見底，2020年才完成整個熊市！



【日本金融市場概括】

東證指數跌2.5%，報1,517點，為2017年4月以來最低

日經平均指數跌2.8%，報20,392點

日圓兌每美元急升0.4%，報112.02，過去5日累漲1.4%；每百日圓兌港元升見7算



【金融市場「寒冬」來臨？】

瑞銀日本股票研究主管Toru Ibayashi警告，交易員應要準備好迎接「寒冷的冬天」，主因是東證指數(與日經平均指數同屬舉足輕重的日股指標)周四大跌2.5%，一下子由今年1月頂峰累挫21%，技術上陷入熊市。(本文附圖)



更甚的是，數據顯示，海外投資者今年以來已累積沽售總值約480億美元(約3,744億港元)日本股票，為1987年美股著名「黑色星期一」股災以來最多。



再者，單計今年12月，東證指數已挫9%，若之後沒有大幅反彈，就是自1959年以來最差的12月，估值亦一下子跌至2012年以來最低。



Ibayashi警告，日本股市未來將遭到更多全球投資者拋售，下跌壓力料直至2019年3月，呼籲投資者應耐心地等待，中美貿易談判結果如何將是見底與否的最重要因素。



聯博基金(Alliance Bernstein)駐東京市場策略師Naoki Murakami指出，日本股市暴跌的原因不在日本自身，若美國聯儲局能在加息立場上軟化一點，可幫助日本股市喘穩，因為這會影響到海外投資者的風險胃納。



管理資金逾1,200億美元的AMP Capital Investors動能市場主管Nader Naeimi亦認同，需要看到其他海外市場企穩，才會重投日本股市。他亦擔心美國加息令全球熊市更兇，而美國經濟有機會步入衰退，更會讓全球樂觀情緒一掃而空。



【央行技窮？】

值得留意的是，隨着日本央行大幅放水，但日本股市竟再次步入熊市，恐預示着央行救市板斧已到盡頭。數據顯示，今年直至12月19日，日本央行已買入日本交易所買賣基金(ETF)股票達6.2萬億日圓，超過了原本預計的全年6萬億日圓目標。目前東證指數預測市盈率僅12倍，為2012年9月以來最低。



【日本股市能預示美股明年中見熊？】

更重要的是，日本股市有預示全球市場的作用！近年回報表現突出的Horseman Global對沖基金公司掌門人Russell Clark早已警告，標指和日本股市在高峰上有着奇特關係，通常是日本股市先見頂，倘若日本股市突然大調整，投資者就要小心。



Clark發現，雖然2001年及2008年股災均是由美國為風眼，但原來日本股市是較美國股市提前半年左右見頂，並提前半年左右陷入熊市(即高位累挫兩成)，兼預示着陷入熊市後不代表立即見底。



從本文附上的圖可以看到，東證指數在2000年2月達到高峰，而標指在同年3月見頂，直至9月才回落(註：港股當年在3月見頂)，前後約半年，接下來東證指數於2000年10月見熊，標指則在2001年3月才確認見熊，往後的熊市直至2003年。



又例如在2007年，當年東證指數於2月見頂，標指則在10月才見頂(註：港股當年在10月見頂)，接下來東證指數於2008年1月見熊，標指則在7月才確認見熊，往後的熊市直至2009年3月。



目前東證指數於2018年1月見頂，標指則在9月見頂，時間差距與2000年及2007年那次差不多，如今東證指數於12月見熊，又會否預示標指將在2019年6月前後見熊？一旦確認，熊市恐直至2020年。(本文附圖)



為何美股見頂要看日本？Clark解釋，因美國最大的信貸提供者就是日本。這樣看來，日圓疲弱似乎是股市強勁的一個好指標，因日本投資者賣出日圓而尋求其他高收益資產。反過來說，如果日圓強勢，即投資者將投資轉向國內，全球市場可能會疲弱。



結論是：如果你想知道美股如何發展，要睇實日股。當日股大跌，美股很快也會倒下，港股亦難獨善其身。

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