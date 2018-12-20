大行暫緩上調最優惠利率　按息料維持3厘以下

儘管美國年內第4度加息，惟各大香港銀行陸續宣布最優惠利率(P)維持不變。按揭代理普遍預料，2019年按揭利率將維持3厘以下，對供樓人士影響輕微，但不排除有部分中小銀行會主動上調新造按揭利率。



中原按揭經紀董事總經理王美鳳指出，中小型銀行近期頻頻上調定期存款利息，反映資金成本壓力已逐漸上升，即使各大銀行未有宣布加P，中小行明年仍有機會調整按揭計劃，藉此提高新做按揭利率，甚至削減現金回贈保利潤，直言明年銀行開打「減價戰」機會不大。



經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓指出，美國經濟放緩拖慢明年加息步伐，香港加息進程或隨美國平緩發展，料明年供樓實際按息介乎2.5至3厘水平。



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣預期，2019年上半年實際按揭息率將維持3厘以下，年底前將不超過3.25厘。



她出，即使銀行未有加P，惟加息周期未完全結束，各國央行收水及內地去槓桿，均有機會導致香港資金外流，再次增加追加息口風險，建議供樓人士則可用「按揭儲蓄掛鈎戶口」賺取利息，對沖部分加息影響。



王美鳳則建議，市民可選用最優惠利率按揭（P按），因P按實際按息為2.375厘，較拆息按揭（H按）低0.1厘，長遠而言更有「慳息」效果，相信P按明年將重返市場主導。

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