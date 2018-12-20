新股專輯：申港控股周五起招股　入場費7070元

本港柴油分銷商申港控股(08631)將於周五(12月21日)起招股，公司秘書梁倬瑋稱，目前公司擁有七輛不同用量的柴油貯槽車，每日平均柴油銷量逾30萬升，接近其每日最高容量，因此是次上市集資所得，大部分將用作擴充車隊及人力。



他續指，公司正積極拓展業務，包括自去年開始向建築業提供柴油，其毛利較主業柴油運輸為高，目前有關業務佔總收入少於5%。



除柴油外，申港亦有銷售車用尿素，惟目前僅佔總收入0.1%，梁倬瑋指，車用尿素主要用於減排措施，目前只作輔助產品，公司將會大力推動，加大其產品銷售。



申港由明日起至下周五(28日)招股，發行1億股，最多集資7,000萬元。每股招股價介乎0.5元至0.7元，一手入場費為7,070.54元，預計明年1月8日掛牌。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth