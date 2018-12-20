李小加：內地有源源不絕新經濟公司來港上市

近期新股市場低迷，不少擬上市公司放棄在港上市計劃，並轉到美國上市。香港交易所(00388)行政總裁李小加發表網誌指出，市場有跌自有漲，近期新股表現低迷只是一種短期現象，是周期的一個階段。他相信，香港仍是內地公司海外上市的首選，內地新經濟公司亦存在強勁的融資需求，目前內地仍有源源不斷的新經濟公司準備明年來香港上市。



近年來也有評論認為，香港新股發行制度的某些安排，賦予了發行者比較強勢的話語權，例如針對散戶的公開認購定價機制、基礎投資者安排等，李小加指，這些評論並非沒有道理。儘管這些制度安排的背後都有一些歷史原因和合理的邏輯，但這些制度確實與其他市場相比存在差異，在某程度上影響了國際機構投資者在新股定價中的作用。此外，香港新股發行T+5(新股定價日與上市日相隔5個交易日)的機制，也在一定程度上影響新股定價針對市場變化的迅速反應能力。



他指，港交所一直在研究如何進一步改革和完善新股發行機制，現在新經濟公司的到來讓這些工作變得更加緊迫。港交所改革和新股發行機制目標包括促進市場有效發揮價格發現功能，讓新股定價更有效地反映市場供需；及進一步發展新經濟生態系統，致力成為新經濟公司的首選上市交易所。

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