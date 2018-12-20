又倒跌！道指期貨偏軟　港股夜期轉低水

在美股開市前，蘋果公司(Apple Inc.)再傳來噩耗，拖累股價於開市前延長交易時段偏軟，影響道指期貨又倒跌61點，拖累港股夜期現報25,611點，僅升77點，轉低水13點。



外媒報道，美國晶片廠高通(Qualcomm)在德國慕尼黑法庭針對蘋果公司的訴訟獲勝，可在德國禁止銷售部分型號的iPhone。惟禁令不會立即生效，高通還需要啟動單獨的執法程序。



【20:06】隨着英倫銀行公布議息結果後，「超級星期四」的美國、日本、英國三大央行已相繼公布了最新貨幣政策，消除了不明朗因素，美股期貨做好。道指期貨現時倒升84點，帶動港股夜期報25,718點，升184點，高水94點。



【18:01】美股經過接日暴挫後，目前暫喘穩，道指期貨跌幅收窄至僅31點，早前一度挫逾百點，帶動港股夜期升幅擴大，現報25,669點，升135點，轉高水45點。

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