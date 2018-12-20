【北水追蹤】大媽趁低入場掃內銀股

美國聯儲局一如預期加息25個基點，但會後聲明不及市場預期鴿派，港股今日(周四)反覆受壓，恒指收市跌241點報25,623點，主板成交685億元。港股通成交額約69億元，較上個交易日增加約11億元，佔主板成交額10.1%；南下資金淨流入11.72億元人民幣。



人行向小微企及民企「定向減息」，市場憂慮此舉對銀行經營造成一定壓力，內銀股全線向下，「大媽」又趁機入場掃平貨。工商銀行(01398)及中國銀行(03988)分別錄得2.8億元及2.3億元的港股通淨買入，其中前者為全日淨流入金額最多之個股。建設銀行(00939)及農業銀行(01288)亦各有1.5億元及7,016萬元的淨買盤支持。



另外，中國鐵塔(00788)及東陽光藥(01558)港股通則分別錄得5,785萬元及2,497萬元的港股通淨買入。



石藥集團(01093)股價即市再創10.68元的52周新低，其港股通錄得1.1億元的港股通淨沽盤，為全日淨流出金額最多之個股。



騰訊控股(00700)、頤海國際(01579)及舜宇光學(02382)則分別錄得8,714萬元、3,959萬元及3,329萬元的港股通淨沽盤。

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