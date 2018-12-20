聯交所股權變動資料顯示，藥明康德(02359)於12月14日獲摩根大通增持54萬股，最新持股數目862萬股。



美麗華酒店(00071)於12月17日、18日及19日獲李兆基合共增持11萬股，最新持股數目約3.36億股。



楓葉教育(01317)於12月17日獲任書良增持185萬股，最新持股數目約15.07億股。



石四藥集團(02005)於12月19日獲China Pharmaceutical Company Ltd增持270萬股，最新持股數目約7.36億股。



東風集團股份(00489)於12月17日獲保誠(02378)增持12萬股，最新持股數目約1.42億股。



華電福新(00816)於12月17日獲中國再保險(01508)增持586萬股，最新持股數目約6.16億股。



路勁基建(01098)於12月18日獲惠記集團(00610)增持27萬股，最新持股數目約3.19億股。



中國宏泰發展(06166)於12月18日及19日獲Profit East Ltd合共增持27萬股，最新持股數目約11.94億股。



同方康泰(01312)於12月17日獲Tsinghua Tongfang Co., Ltd增持150萬股，最新持股數目約36.83億股。



中國鐵鈦(00893)於12月18日獲Erie Investments Ltd增持2,215萬股，最新持股數目約2.02億股。



天工國際(00826)於12月17日獲Atlantis Capital Holdings Ltd增持400萬股，最新持股數目約1.55億股。



華夏動漫(01566)於12月14日獲EAST JUMBO DEVELOPMENT LTD增持37萬股，最新持股數目約5.11億股。



金輪天地控股(01232)於12月19日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持103萬股，最新持股數目約6.91億股。



金達控股(00528)於12月17日獲Kingdom Investment Holdings Ltd增持20萬股，最新持股數目約2.99億股。



瀘州銀行(01983)於12月17日獲瀘州白酒金三角酒業發展增持7,000萬股，最新持股數目7,000萬股。



香港建設(控股)(00190)於12月14日獲劉慧增持18萬股，最新持股數目約3.75億股。



中化化肥(00297)於12月18日及19日獲謝孝衍合共增持200萬股，最新持股數目350萬股。



培力控股(01498)於12月18日及19日獲陳宇齡合共增持9萬股，最新持股數目約1.45億股。



天彩控股(03882)於12月18日及19日獲吳勇謀合共增持68萬股，最新持股數目5,364萬股。



常茂生物(00954)於12月18日及19日獲芮新生合共增持21萬股，最新持股數目262萬股。



恒都集團(00725)於12月18日獲孟振雄增持5萬股，最新持股數目約1.45億股。



浦林成山(01809)於12月14日獲車寶臻增持95萬股，最新持股數目約4.37億股。



立基工程控股(01690)於12月19日獲黃鏡光增持202萬股，最新持股數目約6.62億股。



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中國人壽(02628)於12月14日被摩根大通減持528萬股，最新持股數目約4.42億股。



中金公司(03908)於12月14日被摩根大通減持92萬股，最新持股數目約1.03億股。



中國民航信息網絡(00696)於12月14日被摩根大通減持209萬股，最新持股數目8,351萬股。



中國石油股份(00857)於12月14日被摩根大通減持6,211萬股，最新持股數目約14.32億股。



海螺水泥(00914)於12月14日被摩根大通減持71萬股，最新持股數目約1.03億股。



敏實集團(00425)於12月14日被摩根大通減持27萬股，最新持股數目5,716萬股。



中信國際電訊(01883)於12月14日被富達減持128萬股，最新持股數目約1.77億股。



偉易達集團(00303)於12月18日被The Capital Group減持37萬股，最新持股數目3,507萬股。

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