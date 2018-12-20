《富爸爸窮爸爸》作者：我愛股災！你要認識這7個階段

全球股市大跌之際，外國傳媒報道，著名暢銷書《富爸爸·窮爸爸》作者Robert T. Kiyosaki(羅伯特·T.清崎)直言，喜愛股災！他又呼籲，投資者要注重價值，而不是價格。



他援引「明斯基時刻(Minsky Moment)」的理論，分享投資者應要有的態度。該理論以美國經濟學家Hyman Minsky命名，意指槓桿過度累積引發市場突然大跌。他的理論是長期的市場穩定實際上會鼓勵投資者承擔更多風險，而過多的風險勢必會帶來不穩定。當這些風險好倉最終平倉時，可能導致市場突然、慘烈地下跌。



清崎說：「金融市場本身就有其升跌周期，冧市是必然會有的。根據明斯基時刻，有7個階段。」



【第一階段】

金融市場大幅波動。通常有其危機觸發點，例如戰爭、低利率(減息救市)，或新技術。



【第二階段】

加速。為了使波動變成升市，需要一些因素作為「燃料」。以美國「九一一」事件為例，由於當時股災和央行減息，資金恐慌性湧入樓市，形成樓市牛市，會持續多年。



【第三階段】

亢奮。由於「買樓日日賺」，這時就有更多「傻瓜」入市，因他們感覺到不斷錯過了升市機會。清崎說：「一個明智的投資者會知道等待下一次升市，而不是錯過了熱潮就盲目跳進去。」



【第四階段】

財務困境。由於太多人湧入投資，「傻瓜」就落入了「知情人士」所置的陷阱，貪婪的最後代價就是要開始面對現實和痛苦...當恐慌開始了，他們就開始拋售。



【第五階段】

市場逆轉，升市開始爆破。此階段開始後，人們就會發現輕鬆賺到的錢完全消失了，並開始累積損失。清崎說：「或者這就是上帝提醒你，你不像你想像般那麼聰明。」



【第六階段】

全面恐慌開始。散戶投資者幾乎完全被「焚毀」，可能會以某種方式「阻止流血」，而專業投資者就開始撈貨。後者就像一隻冬眠的熊，經過長時間的睡眠後醒來，發現一排垃圾桶，是前一天晚上派對留下來的昂貴食物和香檳，而且位於他們的巢穴外面。



【第七階段】

「白武士」到了。當一切變得非常糟糕的時候，政府就會介入，就像房地產破產後的1990年代一樣。當政府「出手」做任何事情時，多數代表最壞情況達到頂峰。



【現時有哪個階段？】

那麼，目前屬於哪個階段呢？清崎認為，已經是末段了，正等待「終極一跌」！他呼籲投資者不要注意價格，而是要留意價值！當價格低的時候，才會有價值，這就是他為何喜歡股災的原因。

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