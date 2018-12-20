英內閣大臣：或有必要二次脫歐公投　鎊匯觸1.27

外國媒體報道，英國內閣就業及退休保障大臣盧綺婷(Amber Rudd)提出，或有必要就英國脫歐舉行第二次全民公投，這似乎為打破目前脫歐僵局帶來曙光。



英鎊兌美元一度觸及1.27，目前仍升0.67%至1.2693。與此同時，英國與挪威、瑞士達成脫歐後協議。



顯然易見，盧綺婷的言論與已經排除這種可能的首相文翠珊產生分歧。值得注意的是，盧綺婷一直被認為是文翠珊的長期盟友。



她指出，如果議會無法就脫歐協議達成一致，二次公投或許是打破僵局的辦法，雖則她不希望舉行公投。



英國議會周四進入聖誕節休會期，要到明年1月7日才會復會。文翠珊本月早些時候因無把握取勝而推遲了脫歐協議的議會表決，這使到英國面臨硬脫歐風險。

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