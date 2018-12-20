倘經濟衰退來臨　要擔心不是股市！而係你份工...

受中美貿易戰、環球央行齊齊收水等多重因素打擊，明年經濟恐遭衝擊。在美聯儲局加息至2.5厘後，周四(12月20日)全球股市下跌，日本東證指數亦自高位回落兩成，正式「見熊」，預示全球恐有新一輪股市跌浪。不過，一旦全球經濟陷入危機，最需要擔心的並不是股市，而是就業市場！



事實上，有不少外國企業巨頭已在過去數月公布了裁員計劃，例如美國通用汽車(GM)宣布裁減15%人手，相當於14,700個職位；宜家家居集團(IKEA)計劃未來數年在全球裁員7,500人；媒體公司湯森路透則擬裁員3,200人；渣打亦據報會在今年第四季公布削減人手。



根據往績，股市的走勢通常領先於實體經濟，若股市下跌，則意味經濟亦恐會跟隨。若以此推斷，大規模的裁員潮並非不可能發生。



有外國媒體列舉了以下方法，可以讓你及早未雨綢繆︰



【擺脫信用卡債務】

無論經濟如何，這都是明智之舉。若你在失業後需要現金應急，信用卡的信貸餘額會是你的救星。



【留意物業貸款】

若你擁有物業，這可能會提供另一種現金來源。



【計算固定生活費用】

知道自己每個月需要的最低支出，並思考是否有任何方法可以削減這些固定成本；當你沒有收入時，盡可能限制支出。



【避免增加財務負擔】

例如︰當你打算供款換新車時，再考慮一下現在的汽車能否再用一段時間；或是在承擔新的保險供款計劃前，仔細考慮是否有必要。

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