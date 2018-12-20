申港控股兩兄弟拍住上搞好公司！

18歲陣你做緊乜？聽日開始招股嘅申港控股(08631)，主席羅名譯今年只得30歲，不過原來佢一成年就加入公司，埋頭苦幹成11年，去到舊年10月底先「坐正」，獲委任公司董事或高層。



唔講唔知，羅名譯大學主攻設計，而申港主要從事柴油運輸，兩者似乎大纜都扯唔埋喎。



佢話，申港係爸爸創立，雖然公司係做傳統行業，但柴油嘅剛性需求好強，自己又係年輕人，可以令行業「年輕化」，好似上市後公司將會引入新嘅企業資源規劃系統(ERP System)，透過手機即可以管理公司車隊。



唔單止咁，佢仲拉埋表哥李依澔入公司，兩兄弟齊齊拍住上。讀IT出身嘅李依澔目前為申港行政總裁，佢話，希望藉住自己既學識令公司品牌更年輕、更有活力。



羅名譯為申港最大股東，持有公司75%股權計，一旦公司成功上市，按招股價上限0.7元計算，保守估計佢賬面身家有逾5,200萬元。「3」字頭就係上市公司主席，仲唔係城中筍盤？

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