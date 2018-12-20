大冧市好驚？12個原因美股下月隨時狂彈10%

外國傳媒報道，德意志銀行前美股首席分析員David Bianco表示，有12個原因美股2019年1月或會反彈5至10%，甚至更多。他並稱，該反彈會是「突然及急速」，相信目前是撈底時機。



他說：「很多投資者都忽略了大畫面，就是目前所謂的利淡因素及全球經濟和股市面臨的風險，在2009至2016年也是這樣不確定，惟股市相安無事。」他預計，標指2019年底將升至2,950點。



以下是他看好會有大反彈的12個原因：



●美國經濟擴張期料持續至2020年

●美國樓市是對上一次金融危機引爆點，惟目前融資狀況仍十分良好

●企業、銀行的資產負債表強勁

●美國企業稅大減是重要的結構性轉變，很可能不會再重返35%

●企業資本開支應持續上升，各行業傾向在經濟擴張周期末段爭取更佳的結構性增長機會

●通脹及利率相比歷史仍屬低企

●目前利率反映標指市盈率20倍是合理

●基金投資費用相比歷史仍屬低水平

●美元及油價不會導致標指企業盈利衰退

●聯邦債務佔國內生產總值(GDP)仍屬可控

●中國會刺激經濟增長

●英國脫歐方案會在最後一刻通過

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