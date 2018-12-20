Q房網︰全年新盤銷售金額逾2102億元　按年跌11%

2018年下半年香港一手樓銷售雖受中美貿易戰等外圍因素拖累，但吸金能力依然強勁。Q房網香港數據研究中心資料顯示，全年新盤銷售金額仍錄得約2,102.7億港元，較2017年的2,371.7億港元，僅跌11.3%。



該公司香港董事總經理陳坤興表示，今年一手盤吸金破百億項目有5個，較去年4個為多，亦反映新盤傾向重價不重量。



該研究中心根據一手住宅物業銷售網資料，截至12月18日，全年新盤銷量達15,027伙，較2017年的18,125伙，少17.1%。今年至今銷售金額超過100億元，當中以將軍澳區的日出康城5期MALIBU售出量及成交金額最多。



期間呎價相對較高的細單位及豪宅銷售比率有所增加。當中300呎以下細戶沽出2,207伙，較去年多28.8%。該類單位佔今年整體銷售比例14.7%，亦按年多逾5個百分點。至於1,500呎以上單位，銷量跌幅最少，錄778伙，較去年微跌2.5%，但銷售比率仍升至5.2%。



陳坤興預料，明年新供應較多，加上貨尾量上升，一手空置稅亦將會實行，將刺激新盤銷售，屆時成交量勢回升至1.6萬至1.8萬伙水平。

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