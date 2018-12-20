華爾街預言家：股市淪為聯儲局所創的「紙牌屋」

外國傳媒報道，歐洲太平洋資本行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff再次警告，美國經濟千瘡百孔，股市不僅是熊市，並且成為由聯儲局一手建成的「紙牌屋」。他的意思是美股很容易就會大跌。



他警告，金融市場開始崩潰是因為債務已變得愈來愈昂貴，即融資成本上揚，這巨大的泡沫是由央行前所未有的印鈔及量化寬鬆所形成，目前形勢逆勢，將會帶來更壞的情況。他預計，聯儲局最終又要將利率降至零。



事實上，他早在上周警告，美國經濟正步向災難，目前全球包括歐元區及俄羅斯在內，都有「去美元化」的行為，不再想美元擁有超然的地位。長期而言，美元將失去儲備貨幣地位，各國將美元視為外匯儲備的角色也會改變，屆時美國生活標準也會崩潰。



由於美國經濟泡沫開始破裂，正面臨一場較2008年更慘烈的金融危機，屆時通脹將飆升，消費價格亦會急劇上升，而經濟則進入下跌通道。目前美股已進入熊市，也是持續下挫的原因。



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