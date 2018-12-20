電能實業認購合營公司股份

電能實業(00006)公布，公司間接全資附屬公司Superb Year及長江基建(01038)的附屬公司Super Ace Enterprises Limited，分別向合營公司Sino Task認購500股新Sino Task股份，認購價為每股新Sino Task股份78,011英鎊，合共涉及7,801.1萬英鎊(約7.7億港元)。



Sino Task應收款項擬用於全資附屬公司Electricity First Limited，以贖回Superb Year及長江基建附屬公司各自持有的債券金額，總額為7,801.1萬英鎊。

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