新盤UPDATES︰海日灣單日沽4伙　凱滙超購近三倍

新盤市場認購及交投氣氛不俗，在市區大型新盤進行全新一輪銷售前，部分樓盤續錄成交，個別發展商亦事先預告明年初推盤計劃。



●凱滙2期暫錄逾1300票 超購2.8倍

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，觀塘凱滙第2期星期日(12月23日)將開售338伙，折實平均呎價約1.84萬元，仍具很大折讓，暫已錄得逾1,300張入票，超額認購逾2.8倍。



對於美國再度加息，他認為，預期香港銀行加息機會微，對樓市影響不大。項目周日銷售後再作新一輪部署。



●愉景灣意堤料明年初登場

香港興業國際(00480)位於愉景灣的最新海景住宅項目，正式命名為意堤，預計明年初登場。該公司銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，物業毗鄰攀山電梯，可快速直達的士站、愉景北商場及海濱禮堂等地標，生活便捷。



英文名稱Poggibonsi取自一個位於意大利中部托斯卡納(Tuscany)的酒鄉城鎮，象徵項目位於高處，眺望環迴山海美景。



項目共設3座大廈，每座樓高16層，提供196個開放式至4房住宅單位，實用面積由344至1,844方呎，採用玻璃幕牆設計。



●海日灣單日沽4伙 套現逾2,900萬

億京集團旗下大埔白石角海日灣剛售出4個單位，成交價介乎670.5萬至818.8萬元，套現逾2,900萬元，其中成交價最高的COURT B第一座7樓B室，以實用面積504方呎計算，呎價16,246元。



●天鑄再沽3伙 套現逾1.18億

新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄，以招標形式售出3伙，成交價由2,764萬至4,631.48萬元，單日套現逾1.18億元，成交呎價則介乎29,295至31,500元。



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