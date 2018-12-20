著名大鱷：聯儲局不再幫股市　宜持現金

外國傳媒報道，億萬富豪、2009年金融海嘯時大手低撈金融股，結果大賺40億美元而聲名大噪的著名對沖基金經理泰珀(David Tepper)表示，美國聯儲局已向市場發出信息，惟不是好消息。



他指出，主席鮑威爾的講話反映「聯儲局認沽期權(Fed put)」已死。該「認沽期權」是指一旦投資者面臨虧損和市場動盪時，聯儲局將出手改善情況。



除了聯儲局，他稱，全球主要市場的央行也在緊縮，亦不利金融市場，例如中國的貸款增長正在大降；歐央行將停止量化寬鬆(QE)；聯儲局更不用說。另外，中美貿易戰仍是不明朗因素，令全球活動被凍結。



因此，持有現金是不壞的選擇。



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