樓價UPDATES︰買家觀望　駿景園累減200萬售

近日受樓市受負面消息影響，買家持觀望態度，火炭駿景園三房單位累減約200萬港元才售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●北角新達大廈中層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，獲區外上車客以418萬元承接，實用呎價12,783元。



●北角海峰園崇峰閣高層F室，實用面積約828方呎，為三房套間隔，成交價約1,950萬元成交，實用呎價23,551元。



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九龍區

●將軍澳居屋唐明苑B座頂層戶，實用面積426方呎，屬兩房間隔，獲白居二買家承接，未補地價第二市場成交價368萬元，實用呎價約8,638元。



●旺角利奧坊•曉岸1座低層F室，實用面積約198方呎，以1.2萬元租出，實用呎租約60.6元。



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新界區

●馬鞍山夾屋雅景臺3座低層E室，實用面積606方呎，三房間隔，放盤兩個月後以「一口價」以780萬元易手，實用呎價12,871元。



●天水圍嘉湖山莊景湖居2座高層G室，實用面積547方呎，三房間隔，以1.2萬元租出，實用呎租為21.9元。



●天水圍天頌苑N座高層13室，實用面積531方呎，兩房間隔，以1.05萬元租出，以實用呎租19.8元。



●大圍溱岸8號5座高層A室，實用面積1,170方呎，四房雙套間隔，議價後以2,000萬元沽出，實用呎價17,094元。



●火炭駿景園3座中層A室，實用面積676方呎，三房套間隔，10月開價約1,200萬元，議價後終以1,000萬元沽出，實用呎價14,793元。

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