比特幣升越4千美元關　重返12月初水平

虛擬貨幣近日重拾上升動力，「一哥」比特幣周四(12月20日)重上四千美元關，為12月3日以來首次。其他虛擬貨幣亦做好，以太幣及萊特幣最新分別漲4.2%及2.9%。



據CryptoCompare數據顯示，比特幣24小時內高見4,168美元，最新仍漲6.5%，報4,140美元。過去一年，比特幣由2萬美元的歷史高位累積瀉約8成，自本周二(18日)迎來「破頂一周年」後，便連日上揚。



交易平台eToro高級市場分析師Mati Greenspan指出，比特幣於3,000美元關口有支持，相信反彈可能是交易商於長假期前結束沽空所致。他認為，依目前市場情緒來看，比特幣下周初有可能仍會全面反彈。

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