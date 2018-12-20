申洲拆細撐唔起股價　專家：目的只為呢樣...

又有藍籌股降低入場門檻！紡織股申洲國際(02313)公布，將每手買賣單位由1,000股更改為100股，明年1月15日起生效。以該公司周四收市價92.3元計，每手入場費將由原本的逾9萬元大幅降至9,230元。



申洲解釋，調低股份每手買賣單位數目，將減低每手買賣單位的價值，將更吸引投資者。同時亦可改善股份的流通量及擴大公司的股東基礎。



申洲為紡織龍頭，客戶包括Nike、Adidas等國際運動品牌，近年成為基金愛股，過去十年股價飆逾75倍，於今年9月10日正式成為藍籌股。該公司周四中午發表公告後，股價一度挫逾3%，收市跌幅收窄至約1%，然而成為藍籌股的約3個月內，股價累跌近5%。



事實上，近年多間公司進身恒指成分股後，均降低入場門檻以吸引更多資金買入。當中包括吉利汽車（00175）於去年3月成為藍籌股，同年六月宣布將每手買賣單位由5,000降至1,000股，以當日收市價計，每手入場費由逾7萬元降至1.5萬元。舜宇光學（02382）於去年12月正式進入藍籌股之列，同月隨即將每手買賣單位由1,000降至100股，每手入場費由約9.5萬元大幅減至約9,500元。



值得一提的是，過往藍籌股「拆細」後，股價不一定做好，最大因素是視乎當時市況。例如「股王」騰訊（00700）於2014年3月公布股份「1拆5」，翌日股價跌近2%，一個月後更跌逾7%，拆細生效後才逐步回升。至於吉汽及舜宇光學股價則有正面反應，於公布拆細後的一個月，兩者股價均上升約18%。



不過，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，「拆細」與刺激股價並無太大關係，主因市場普遍較願意投資在藍籌股上，加上藍籌股本身已有一定成交及流通量，因此相信公司毋須透過「拆細」作招來。他反而相信與該等藍籌新貴過去幾年累積很大升幅有關，趁現時市況疲弱下，降低入場門檻令公司增加吸引力。

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