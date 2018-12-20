新股專輯：比特幣挖礦機生產商億邦重遞上市申請

比特幣(Bitcoin)挖礦機生產商億邦國際(Ebang)重新遞交主板上市申請，保薦人為海通國際，早前有傳其集資額達10億美元(約78億港元)。



據更新後的初步招股文件，億邦截至今年6月底止收入按年大增8倍，至21.38億元人民幣(下同)，該公司解釋主因是近年市場對比特幣挖礦產品需求大增；期內純利達9.17億元，按年增加17.89倍。



億邦以品牌「翼比特」銷售比特幣挖礦機，區塊鏈相關產品佔今年6月底止半年收入比重約99.3%，較去年同期提升逾一成；而電訊設備收入佔比僅約0.7%。



億邦與同業Canaan Inc.(嘉楠)及比特大陸(Bitmain)均在年內先後遞交上市申請，據市場調查數據，料三企合共佔全球虛擬貨幣挖礦機市場逾九成份額。



不過，嘉楠的上市申請已於上月宣告失效，當時有外電引述消息人士指，監管機構對嘉楠耘智的業務模式及前景等有疑問，至今未進行上市聆訊。近日亦有市場消息指，虛擬貨幣價格波動令交易所心生顧慮，因此不願批准比特大陸的上市申請。

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