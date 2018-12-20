港人悲歌！年輕人為公屋　寧願不升職、不加薪

香港樓市怪現象再成為國際話題！外國傳媒報道，連香港大學畢業生也負擔不起昂貴的租金，據香港政府數據，目前公屋申請者近半是年齡低於30歲、擁有學士學位的年輕人，較6年前的比例差不多倍增。有學者直言，這樣違背社會階梯的情況令人憂慮。



在香港，若以單身資格作為公屋申請者，劃一月薪不能高於11,540港元，低於2017年6月數據顯示的全港每月入息中位數16,800港元。



更令人憂心的是，一些年輕人為了保留申請公屋的資格，甚至拒絕升職或加薪。報道採訪了一名年僅22歲、擁有酒店管理學位的李姓年輕人，他坦言渴望有前景的工作，惟不想工作的薪金太高，因他想等待成功入住公屋，以便與失業的父親共住。他透露，已等了4年，希望未來2至3年能「上樓」，一旦能入住公屋，便會計劃儲錢買私樓。



另一個例子是上月有報道指出，有從事資訊科技的年輕人為了「上樓」，過去5年一直拒絕升職及加薪，縱使不少人認為「不值得」及「懶惰」，但他則稱，寧可將錢倒進海裏，也不會「進貢」給地產商。



根據外國媒體計算，截至2015年3月，尋求入住公屋的香港年輕學士畢業生申請數量高達約32,000人，最近數字約27,000人。截至2017年，公屋平均月租約1,880港元，較深水埗一個床位約2,000港元更便宜。



在香港買樓的確難，受訪的李姓年輕人也表示，即使入住公屋，以一名年輕人月薪大約17,000港元計算，最少要儲7至8年錢，才能付得起首期，如果租住私樓，更是買樓無期。

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