夜市UPDATES：道指二萬三關勢危　Apple微跌

市場失落美國聯儲局「鴿派加息」，該局預期明年還有兩次行動，加上未計劃減慢「縮表」，投資者感到失望，美股延續跌勢，道指23,000點勢危。道指目前報23,129點，跌194點；標指報2,489點，跌17點；納指報6,617點，跌19點。



科技股走勢反覆，蘋果公司目前跌0.21%，此前報道指美國晶片廠高通(Qualcomm)在德國慕尼黑法庭針對蘋果公司的訴訟獲勝，可在德國禁止銷售部分型號的iPhone。另外，亞馬遜跌0.1%、微軟跌0.48%。



聯儲局立場偏「鷹」，風險資產遭拋售，全球債市孳息率也遭重挫。美國10年期國債孳息率跌破2.75厘；2年期則報2.6623厘，兩者差距再縮至約0.1厘。一旦「倒掛」，則預示着經濟恐快衰退。



值得慶幸的是，美國參議院通過臨時撥款議案，政府2月8日前料不會全面停擺。另外，美財長透露中美於明年1月舉行貿易會談，中國商務部及後確實。在貿戰緊張關係持續緩和，港股期指夜市變動不大，目前報25,612點，跌78點，低水12點。



英國央行維持貨幣政策不變，雖則下調經濟增長預期，但英股跌幅明顯收窄，目前僅跌0.37%；其他歐洲主要股市仍跌逾1%，德股跌1.51%；法股跌1.81%；意股跌1.62%。



【22:33】美股於周三議息結果出爐後倒插，周四早段跌勢未止，道指再跌166點，報23,156點；納指亦跌34點，報6,602點。截至本周三為止，60%成標指成分股已自高位調整兩成，技術上陷入熊市。



市場對美股周三先升後暴跌的原因眾說紛紜，DWS美國定息收入聯席主管Greg Staples指，聯儲局主席鮑威爾在記者會的回應未能釋除市場疑慮。Columbia Threadneedle基金經理Gene Tannuzzo認為，聯儲局下調利率預測幅度不足，低估未來經濟增長的挑戰。另外，部分市場人士將冧市歸咎於聯儲局繼續縮減資產負債表，擔心造成流動性不足。



公司消息方面，香煙生產商Altria斥資120億美元入股電子煙初創企業Juul 35%股權，並取得三分之一董事局席位。交易令Juul估值達380億美元。Altria股價早段報50.49美元，跌1.77%。



黑莓(BlackBerry)截至11月底止季度扭虧為盈，賺5,900萬美元，經調整後每股純利5美仙，勝預期，股價早段升2.86%至7.56美元。

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