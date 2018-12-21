古勝：大市偏淡　增持現金

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美國聯儲局一如預期宣布加息0.25厘，但另一邊廂，人民銀行就設置定向中期借貸便利(TMLF)，市場理解為間接定向減息。中美兩國貨幣政策背道而馳，多少反映兩地對經濟前景的睇法不同。



最直接受息率前景影響的當然係匯價，周四在岸人民幣(CNY)就一度見過6.91水平，反之美匯指數曾彈過上97水平。照咁睇，市場都係押注人仔中線重拾貶值方向居多。



港股可謂兩面受敵，一方面聯儲局宣布加息，但就未有進一步放鴿，令市場擔心企業及經濟能否承受高息及環球央行齊齊收水的大環境；另一方面，人行突然寬鬆，是否預示內地經濟問題嚴峻？



負面投資氣氛影響下，藍籌股自然無運行，周四權重股騰訊(00700)雖然跌0.4%唔算多，但最慘係港股整體跌勢全面，藍籌中只有10隻持平或微升，當中3隻係公用股，避險心態明顯。



美國息口再上，香港銀行業即使暫時唔跟加，但未來追加壓力日增，試問對息口敏感的本地地產股又點會彈得起？仲未計環球經濟前景轉差，以及本地住宅供應持續增加的不利因素。近排香港樓市已呈見頂回落，二手劈價盤不斷湧現，所以未來板塊前景都幾悲。



睇番周四除新鴻基地產(00016)只跌0.6%外，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及長實集團(01113)跌幅介乎2.2至2.8%，好明顯投資者已紛紛用腳投票。



雖然市場憧憬中央經濟工作會議後，將發放2019年的全方位刺激經濟政策。不過，由於聖誕及新年假臨近、期指結算在即，以及餘下交易日唔多的大前提下，睇怕市場上選擇「鳴金收兵，明年再戰」的投資者會愈來愈多。



既然臨近年尾收爐，整體大市又偏淡，實在無必要太進取，最多建議看官選擇公用股如中電(00002)、中華煤氣(00003)及電能實業(00006)，再唔係揀隻中移(00941)避吓險就算。當然，揸現金仲係最穩陣的做法！

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

