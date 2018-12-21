黃國英：銀行股注定冇運行　棄不足惜

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，加息原本是意料中事，依然大跌，是因為近日有太多重量級評論希望逼宮。一來燃起了不加息的預期，二來將情況形容得太恐怖，有種加錯息會萬劫不復的感覺。



好倉淡倉的目標，和之前依舊是一樣。美國雲計算及香港高息股，應該可望繼續跑贏大市。銀行股則低處應該未算低，美國道指結合一堆弱勢成分股，會是主要市場指數中的最佳做淡目標。



策略雖然明確，執行依然會十分困難。無論好倉淡倉，走位誘惑都相當大，特別是雲計算股在近期要捱打的環境中，即使守得比大市好，可是每隔一兩日就要被ETFs拋售所拖累，的確會比較沮喪。



一般投資者的弊病，是太過着重攻擊而忽略防守，因為瞧不起高息股，認為沒有賺大錢的機會，於是滿倉知識型股票。一旦遇上最近這種退潮的市況，承受的壓力便特別大，如果捱不住，便要割價求售尋求解脫。



所以建構組合的時候，資產型股票和知識型股票之間要取得一個平衡，是會削弱回報，卻比較容易駕馭波幅。何況長遠而言，資產型股票特別是REITs，所提供的複合增長率並不失禮。



暫時唯一的微調，是盡清銀行股，加息周期近尾聲，卻又怕衰退，這個傳統板塊注定難有運行。無論中國、香港以及歐美日本，一律同一道理，正式是攻不銳守不穩，棄不足惜。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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