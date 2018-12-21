郭家耀：內險股受惠放寬股權投資

中國金洋資產管理董事總經理郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，中國銀保監會擬放寬險資投資股權的門檻。銀保監會發表《保險資金投資股權管理辦法(徵求意見稿)》(下稱《辦法》)，表示通過引導保險資金為實體經濟提供更多資本性資金，有利於提升股權融資和直接融資比重。



《辦法》取消保險資金開展股權投資的行業範圍限制，亦將原要求的上季度末償付能力充足率由不低於150%降至不低於120%，且取消上年末償付能力要求；要求淨資產由10億元(人民幣‧下同)下調到1億元。



同時，《辦法》還取消對未上市企業股權投資的比例限制，放寬內險企業投資同一股權投資基金的帳面餘額限制，由原不超過該基金發行規模的20%上調為30%，增加對保險集團及其保險子公司投資同一股權投資基金的帳面餘額不超過基金發行規模60%的要求。



銀保監表示，《辦法》取消保險資金開展直接股權投資的行業範圍限制，賦予保險機構更多的投資自主權，進一步改善保險公司投資結構，增加長期股權比重，增強利潤穩定性並促進資產負債比例管理。中資保險公司在改善保險公司投資結構和平衡風險管理的情況下投資收益率可望提高。



目前長期股權投資收益率可觀，資料顯示，截至5月底，行業長期股權投資餘額1.62萬億元，佔比為10.4%，預計年化投資收益率在8%左右，高於其他類別資產收益。新規有望改善保險公司投資結構。自2013年保險行業投資範圍拓寬以來，投資收益率有所提升。



面對行業挑戰，內險股需加強保障型的保險產品和年期較短的年金產品，產品策略靈活組合，令新業務價值持續增長，專注價值增值，營運能力優良。行業整體估值仍處於偏低水平，可趁大市回調作中長線配置。



中國金洋資產管理董事總經理 郭家耀(作者為註冊持牌人士，本人及客戶沒持有上述股份)

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