袁沛儀：金價轉強　利好澳元

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，目前市場缺乏焦點，加上臨近假期，交易氣氛較靜，匯市整體無方向。聯儲局一如市場預期加息，並料明年加息步伐放慢，無太大驚喜下，美匯指數維持在近周水平96至97.7上落。



不過，全球股市繼續調整，料利好避險貨幣如日圓；美元兌日圓理應下行，惟技術上貼近保力加通道底，料下行空間有限，短線先見技術反彈。估計先跌至111.30，隨後反彈至112.90。



澳元技術上貼近保力加通道底，下行空間有限，料短線將見反彈，加上金價中性偏強，料穩步上試1,260美元，估計利好澳元上試0.7170。紐元技術上同樣貼近保力加通道底，0.6710見重要支持，料後見技術反彈，上試0.6880。



歐元多項技術指標只呈中性，料只在1.1380附近上落，1.15為短線阻力。英鎊亦如是，加上距離脫歐表決日尚有一個月，市場觀望味濃，料此前英鎊在1.2580至1.2710區間整固為主。

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