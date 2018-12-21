港交所周年晚宴玩上太空

雖然今年個股市表現麻麻，成交又普通，但香港交易所(00388)員工都應該會過一個快樂聖誕！



話說上周四港交所舉行周年晚宴，以「星際」做主題，Dress Code係銀色衫，雖然今年主題唔似以往幾年咁爆，亦冇勁玩花臣，但重點係今年員工有好消息，就係有花紅派同加薪，過肥年最實際。



年年港交所派對都會大搞噱頭，好似以往就玩過懷舊Feel，個個着晒唐裝衫；有一年就要做「美國牛仔」；滬港通開車嗰年就係「上海之夜」。一五年玩得最勁，個個要扮蝙蝠俠、超人、神奇女俠同美國隊長。



舊年主題就係「Gold and Glitter」，個個出席派對者都着到閃閃令，皆因要配合港交所去年喺香港同倫敦推出三隻「黃金寶貝」，即係港交所嘅人民幣及美元黃金期貨，同倫敦金屬交易所(LME)嘅美元黃金期貨。



至於今年嘅主題係太空星際漫遊，小記就真係諗到頭爆都諗唔到要配合港交所嘅咩，最近磅可能係港交所未來戰略重點係大玩Tech(科技)嘢啩！



行政總裁李小加同主席史美倫當晚都有去派對，一向愛玩之人嘅小加今年畀大家嘅Surprise，就係意外地冇乜點勁裝上陣，聽聞今年只係平實牛仔褲一條。至於查太，當然係一貫高貴Look啦！

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