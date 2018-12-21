黑石「好好先生」為乜發老脾？

美國私募基金公司黑石集團全球2,500位員工最近齊齊收到段片，出名係好好先生嘅公司總裁格拉伊(Jon Gray)竟然向秘書發老脾，大鬧做乜今年取消集團聖誕P，佢剛上任頭一年，話咁搞法容乜易畀啲伙記鬧自己係掃興鬼！



「全部入去會議室，五分鐘！」佢喝令完，段片即刻起歌，咦？係美劇《我們的辦公室》(The Office)嘅主題曲，跟住一班高層仲逐個「數」格拉伊！查實，今鋪係格拉伊與一班高層玩嘢，做戲博員工一笑。



開唔到一個聖誕大P係真嘅，公司發言人話搵唔到夠大地方去畀紐約差不多千名員工一齊搞Party，理由係集團增長得太快喎！



咁點算？格拉伊喺段片入面話「每個偉大領袖總有遇上麻煩嘅時候……今次我點解決危機？就係將一個Party變成八個！」即係集團八個分部嚟緊會同日各搞一個Cocktail P。「我係咪英雄？梗係。」原來係晒命！

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