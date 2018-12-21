東方日報B2：美幣策打殘港股　專家嗌等跌落23000撈貨

美國聯儲局放緩加息力度未如預期，政策明顯「唔夠鴿」。市場憂慮美國經濟前景，港股周四跟隨外圍股市下跌。恒生指數曾挫448點，低見25,416點，騰訊控股(00700)一度跌至299.6元。不過，恒指收市跌少截，全日僅跌241點，收報25,623點。綜合證券界意見認為，港股危中有機，相信年底前能守住25,000點，若明年跌至23,000點，投資者可分階段入市。



國企指數最多曾挫184點，低見10,010點，收市仍跌104點，報10,090點，連續五日下跌，累挫466點。港股總成交689億元，沽空金額大增近48%至120.55億元，沽空比率增至17.58%，為今年十月四日之後最高。大戶伺機「屠牛」，全日有155隻牛證被強制收回。



港股通(滬)及港股通(深)分別淨流入9.17億元人民幣及2.56億元人民幣。工商銀行(01398)、中國銀行(03988)及建設銀行(00939)分別獲「北水」淨買入2.81億元、2.37億元及1.59億元。



全日有1,130隻股份下跌，騰訊曾跌1.12%，失守300元，收市跌幅縮窄至0.46%，報301.6元。醫藥股繼續有沽壓，石藥集團(01093)下挫4.56%，收報10.86元，為周四最大跌幅藍籌股。



不過，最受關注是息口敏感股，當中地產股首當其衝捱沽，長實集團(01113)曾瀉逾5%，收市依然跌2.87%。恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及恒隆地產(00101)盤中曾跌2.75至3.32%，收市仍跌2.24%、2.2%及2.55%。美國明年加息次數減少，加上環球經濟放緩，投資者憂慮銀行資產質素變差，滙豐控股(00005)及中銀香港(02388)均曾跌逾1.5%，惟收市跌幅縮窄至不足1%。



資深財經專家林一鳴曾建議，投資者在2018年應該「瞓覺」，不做任何投資，保留現金至合適時機入市，現時預期港股明年會「熊市三期」見底，若恒指跌至23,000點，投資者可考慮分五注或十注資金入市。為免經濟受到中美貿戰影響而放緩，中國會出手力托，基建、水泥、內房股等受惠國策的股份，投資潛力較高。



訊匯證券行政總裁沈振盈認為，現時港股仍處於熊市一期，會繼續尋底，但有信心本月企穩25,000至25,200點。不過，美股跌勢或較港股急，若道指跌穿23,000點，情況可能會急轉直下。



此外，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，2018年僅餘下五個交易日，相信恒指難望突破25,000至26,000點區間。他又說，明年聯儲局勢持續加息，進一步扯走亞洲區的資金，加上環球經濟表現漸露疲態，已掀動投資者的悲觀情緒。由於內地「谷市」招數已乏善可陳，明年港股仍「凶多吉少」，股民宜「自求多福、持盈保泰」。



不過，星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享對港股則較樂觀。他表示，加息等不明朗因素下，對沖基金或伺機做淡美股，令明年美股下調機會較大，但港股走勢主要受中美貿易戰影響，預期明年2月底中美談判將取得成果，加上內地又積極穩定貨幣，人民幣回穩有利中港股市上揚。



悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指，恒指於24,500點是重要分水嶺，若跌穿反映投資者對後市信心不大，明年大市料先低後高。他又說，近日黃金的避險作用有所強化，金礦股及黃金交易所買賣基金(ETF)可看高一線，但香港地產股則續有保留。



港股美國預託證券(ADR)周四早段個別發展，滙控報64.38元，較港高0.83元；騰訊報302.09元，高0.49元，惟中資金融及石油石化股偏軟，相當恒指跌60點。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

