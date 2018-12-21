美股收市：道指跌464點　納指近熊市邊緣

美國聯儲局預期加息步伐放慢，引發投資者對經濟前景的憂慮，加上白宮政策不明朗性增加，美股收市急挫。道指低開低走，盤中最多跌679點，收報22,859點，跌464點或1.99%；標指收報2,467點，跌39點或1.58%；納指收報6,528點，跌108點或1.63%。



三大指數均自高位回落逾15%，其中，納指已非常接近「熊市」(自高位回落逾兩成)區間。



雖然美國參議院通過臨時撥款議案，但共和黨籍眾議院議長瑞安表示，總統特朗普希望邊境圍牆獲得更多撥款，宣稱不會簽署權宜性的開支議案。投資者憂慮如果特朗普不簽署撥款法案，美國政府最快恐於本周末部分關門。



科技股走勢續弱，蘋果公司全日跌2.52%，此前報道指美國晶片廠高通(Qualcomm)在德國慕尼黑法庭針對蘋果公司的訴訟獲勝，可在德國禁止銷售部分型號的iPhone。另外，亞馬遜挫2.29%；Netflix跌2.32%。



事實上，投資者的恐慌情緒已經籠罩着整個金融市場，有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動性指數(VIX)飆升逾一成，至28.38，為今年2月的高位。



資金流出一些投資風險高的股票，Tesla暴跌逾半成；Twitter下挫達11%；JCPenney急跌5.88%。值得留意，商品市場亦難逃恐慌性拋售，短短兩個月，國際油價已經直插4成。

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