【多圖】匯璽現樓大宅同會所有幾吸引？同你一次過睇勻

新鴻基地產(00016)西南九龍南昌站匯璽開始收樓，約有100伙已經交樓，住戶陸續入伙，而首期會所同步運作，會所引入近年掀起熱潮的拳擊及空中瑜伽，管理費每方呎4.75元。



發展商早前開放兩個位於2A座高層四房雙套大宅，實用面積均超過1,300方呎，樓底高約3.3米，其中B室由客廳、廚房、四間睡房及露台，以至工人房均外望開揚海景，景觀煞食；A室特設兩個廚房，獨立廚房連接配置中島餐桌的開放式廚房，滿足住戶的下廚樂，亦可增加與家人的互動。



首期會所室內外面積佔地逾18萬方呎，休閒設施豐富，包括約50米長的戶外泳池，健身室設近60部健身器材，並有專業教練及導師開辦拳擊及瑜伽課程。為迎合家庭客，專設兒童閱讀室，藏書量逾千本，還有兒童籃球場及兒童攀爬區。

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