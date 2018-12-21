【市前重點睇】環球股市重挫　油價續瀉

●環球股市重挫，納指盤中陷入技術性熊市，油價續挫逾2%，美元大跌。美匯指數失守97關，亞洲市企96.2水平，港匯企7.8303，離岸人民幣(CNH)升至6.893，圓匯高企111.2，歐元高見1.145，英鎊漲至1.267。金價升穿1,260美元關。紐油低見46.23美元，布油挫至54.35美元。道指期貨暫升41點。



●道指收報22,859點，跌464點或2%；標指收報2,467點，跌39點或1.6%；納指收報6,528點，跌108點或1.6%。 https://bit.ly/2EEmeDw



-3大指數收市均自高位回落逾15%，其中，納指盤中低見6,447點，自高位累挫20%跌入「熊市」區間。



●美國眾議院議長表示，總統特朗普不會簽署參議院通過的、旨在避免聯邦政府周末部分關閉的權宜支出法案。



-標準普爾稱，美國政府停擺或對經濟的影響溫和。



●美國國務卿蓬佩奧表示，中國黑客對美國和全球公司的經濟競爭力構成非常現實的威脅，美國將繼續追究惡意行為者的責任。



●歐盟升級在世貿組織擴大針對在中國開展業務的歐洲公司被強制轉讓技術的投訴，為美國的類似活動提供了政治動力。



●《華爾街日報》報道，渣打和滙豐不再向華為提供新融資，花旗繼續在美國境外向華為提供日常銀行服務，而新業務則將受到檢查。



●高通申禁部分iPhone在德銷售獲勝訴。 https://bit.ly/2rM2rdQ



●港股ADR指數收報25,508點，跌114點。 https://bit.ly/2LtGEAN



●美國10年期國債孳息率升5.17個點子，報2.8065厘。



●紐約聯儲銀行前行長達德利表示，預計聯儲局將繼續縮減資產負債表，並無迹象表明聯儲局貨幣政策太過緊縮。 https://bit.ly/2Lvo2QF



●美國財長姆紐欽認為，市場對聯儲局進一步加息反應過度，又對鮑威爾講話失望。



●紐約期油收報每桶45.88美元，跌2.29美元或4.75%，創自2017年7月以來收市新低；布蘭特期油收報每桶54.35美元，跌2.89美元或5.05%。 https://bit.ly/2EGIEoM



-傳石油輸出國組織成員國及俄羅斯等產油盟國(OPEC+)將公布減產額度分配詳情。



●紐約期金收報每安士1,267.9美元，升11.5美元或0.9%，創自6月25日以來收市新高。 https://bit.ly/2LxNSUw



●英國富時100指數收報6,711點，跌54點；法國CAC指數收報4,692點，跌84點；德國DAX指數收報10,611點，跌155點。 https://bit.ly/2QJYd5g



●英倫銀行維持利率0.75厘不變，看淡通脹及經濟。 https://bit.ly/2ExiW5f



●瑞典央行自2011年以來首次加息，預計下次加息將在明年下半年。



●傳明年中國監管機構的工作重心將放在完善資本市場的法律框架，以及減少行政干預上。國務院金融穩定發展委員會的主導角色也將得到強調。



●中國中央經濟會議料於周五結束，料中國或將從周五開始披露2019年經濟計劃的細節，分析料中國將在應對經濟放緩、管理債務方面設定優先重點。



●香港交易所醞釀進行更多改革，推動香港IPO市場。正在考慮的改進包括針對散戶的公開認購定價機制、基石投資者安排等。



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